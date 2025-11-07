ТСН в социальных сетях

В Днепре мужчина попытался покончить с собой после ВВК: видео и реакция военкомата

В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина совершил самоувечье в туалете после получения заключения ВВК

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мужчина порезал себе вены после прохождения ВВК в Днепре

Мужчина порезал себе вены после прохождения ВВК в Днепре / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Днепровском ТЦК и СП 7 ноября мужчина попытался покончить с собой после прохождения военно-врачебной комиссии, порезав вены. В центре комплектования уже прокомментировали инцидент и сообщили подробности.

Об этом говорится в сообщениях соцсетей и в заявлении Днепропетровского областного ТЦК и СП.

В местных пабликах появились видео с истекающим кровью мужчиной, которому после этого помогают медики. По данным из соцсетей, в Днепровском ТЦК мужчина после прохождения ВВК порезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство.

В областном военкомате сообщили, что военнообязанный после получения заключения медкомиссии устроил самоувечье.

«Около 00 часов 00 минут 07.11.2025 военнообязанный гражданин был доставлен в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в уборную, где совершил самоувечье«, — говорится в заявлении Днепропетровского областного ТЦК.

На место происшествия немедленно вызвали «скорую» и мужчине оказали домедицинскую помощь. После этого его отвезли в больницу.

В ТЦК призвали авторов сообщений в соцсетях воздержаться от заблаговременных необоснованных выводов и предположений.

«Напоминаем, что защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью каждого гражданина. Военнослужащие ТЦК и СП действуют исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства», — резюмировали в центре комплектования.

Напомним, в августе в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве мобилизованный мужчина пытался совершить самоубийство, порезав вены. Его спасли. По информации Киевского городского ТЦК и СП, военнообязанный начал вести себя неадекватно, кричать и угрожать. По прибытии правоохранителей он нанес себе телесные повреждения на левом предплечье, разбив чашку.

