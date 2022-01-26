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В Днепре неадекватного горе-грабителя выбросили из кафе: на видео попал момент "воспитания"

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В Днепре неадекватного горе-грабителя выбросили из кафе: на видео попал момент "воспитания"

Днепр оперативный

Очевидцы впоследствии сообщили, что он подбегал к ним и просил вызвать полицию.

В Днепре утром 26 января охранники выбросили из кафе грабителя. После того, как мужчина оказался на улице, он буквально уполз в неизвестном направлении.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как выяснилось, инцидент произошел в одной из кофеен, расположенных на улице Глинки, рядом с Европейской площадью. Мужчина зашел в помещение и попытался его ограбить. Однако попытка оказалась неудачной. На место приехала охранная фирма, которая вытащила гражданина из заведения. Оказавшись на улице, он в прямом смысле слова уполз от охранников.

Очевидцы же впоследствии сообщили, что он подбегал к ним и просил вызвать полицию, поскольку на него якобы напали “вооруженные люди”. Однако позже он сам скрылся в неизвестном направлении.

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