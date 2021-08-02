В Днепре мужчина расстрелял из пистолета посетителя кафе (фото)

Стрелку грозит от трех до семи лет тюрьмы.

В кафе в центре Днепра поссорились посетители. Не справившись с эмоциями, один из мужчин достал пистолет и несколько раз выстрелил в посетителя.

Информацию об инциденте местные жители опубликовали в социальной сети.

Происшествие случилось около 01:30 в одном из кафе, расположенном на проспекте Дмитрия Яворницкого. Там между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в стрельбу. Один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил в ногу посетителю. После чего скрылся с места инцидента.

Национальная полиция Днепропетровской области

"Полицейские задержали злоумышленника на автомобиле в Индустриальном районе города. Во время осмотра транспортного средства правоохранители изъяли орудие преступления — пистолет с патронами", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Оружие правоохранители направили на экспертизу, а по факту происшествия открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Напомним, что подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третяк суд избрал меру пресечения. 13-летнего подростка на месяц поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.

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