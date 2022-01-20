В Днепре мужчина с ножом и топором ворвался в квартиру соседа и украл картину "Три богатыря"

Мужчину задержали, а украденную картину изъяли.
В Днепре мужчина, вооружившись ножом и топором, ворвался в квартиру соседа. Он принялся крушить все в помещении, а после этого скрылся, прихватив копию картины Виктора Васнецова "Три богатыря".
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел вчера, 19 января, в Днепре на улице Семафорной. В полицию обратился мужчина и сообщил, что его сосед с ножом и топором в руках вломился в его квартиру и начал все крушить. После чего украл картину "Три богатыря" и скрылся.
Любителя творчества Васнецова, 42-летнего соседа задержали. "Три богатыря" изъяли. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.
Напомним, что Мелитополе будут судить мужчину, который представился прокурором и ограбил женщину. Он взят под арест.
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