В Днепре мужчина с ножом и топором ворвался в квартиру соседа и украл картину "Три богатыря"

В Днепре мужчина с ножом и топором ворвался в квартиру соседа и украл картину "Три богатыря"

Мужчину задержали, а украденную картину изъяли.

В Днепре мужчина, вооружившись ножом и топором, ворвался в квартиру соседа. Он принялся крушить все в помещении, а после этого скрылся, прихватив копию картины Виктора Васнецова "Три богатыря".

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел вчера, 19 января, в Днепре на улице Семафорной. В полицию обратился мужчина и сообщил, что его сосед с ножом и топором в руках вломился в его квартиру и начал все крушить. После чего украл картину "Три богатыря" и скрылся.

Любителя творчества Васнецова, 42-летнего соседа задержали. "Три богатыря" изъяли. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, что Мелитополе будут судить мужчину, который представился прокурором и ограбил женщину. Он взят под арест.

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