В Днепре мужчина с пистолетом ограбил отделение "ПриватБанка": вынес больше 50 тысяч

В банке пообещали выплатить 100 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет найти преступника.
В Днепре неизвестный с оружием ограбил отделение "ПриватБанка". С собой он унес более 50 тысяч гривен.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Информатор.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Строителей. В отделение банка зашел мужчина. Он подошел к сотруднице и завел с ней абстрактную беседу. В какой-то момент достал из рюкзака пистолет и, угрожая женщине, потребовал подвести его к кассе.
Та сложила ему в пакет "незначительную сумму", после чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии выяснилось, что с собой преступник унес 52 тысячи гривен.
Работница банка успела нажать на тревожную кнопку, однако охрана приехала уже после того, как грабитель скрылся. В самом банке позже пообещали выплатить 100 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет найти преступника.
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