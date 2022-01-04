В Днепре мужчина с ребенком на санках врезался в дерево: от удара гражданин погиб на месте (фото)

В Днепре мужчина с ребенком на санках врезался в дерево: от удара гражданин погиб на месте (фото)

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

В Днепре в парке "Зеленая роща", расположенном на улице Холодноярская, мужчина скончался во время катания с ребенком на санках.

Об этом пишет "Информатор".

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45-летний мужчина вместе со своей дочерью катались на санках. Во время очередного съезда с горки они врезались в дерево. В результате чего гражданин получил не совместимые с жизнью травмы. Ребенок не пострадал.

“Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство с отметкой "несчастный случай") УК Украины", — отметили в издании.

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