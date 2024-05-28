В Днепре мужчина сбежал из окна "бусика" ТЦК: что говорят в военкомате (видео)

В ТЦК Днепра прокомментировали инцидент с военнообязанным, который во всю улицу звал на помощь и сбежал из окна.

Во вторник, 28 мая, в Днепре прохожие сняли видео, как работники ТЦК "упаковали" в бус мужчину. Недвого думая, уклонист через окно вылез из автомобиля и сбежал, прихватив из багажника своего велосипеда.

В Днепре ТЦК "упаковал" в бус мужчину: как он бежал через окно

В Днепропетровском областном ТЦК и СП уже отреагировали на событие.

По словам военных, мужчина не обновил свои учетные данные и ему предложили проехать для этого в ТЦК. Также там могли привлечь его к административной ответственности за нарушение законодательства о военном учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто – без объяснений причин такой реакции", – говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что никакие меры психологического, физического принуждения или влияния к этому гражданину не применялись.

В военкомате призвали общественность и СМИ "не участвовать в очередной волне "озабоченности" и "беспокойства" и не подпитывать враждебную пропаганду".

"О гражданине, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими ТЦК, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства", — подытожили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Одесском ТЦК действовала многомиллионная схема заработка на уклонистах.

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