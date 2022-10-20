В Днепре мужчина спровоцировал серьезное ДТП и зарезал пострадавшего

В Днепре из-за аварии на дороге произошла конфликтная ситуация между двумя водителями. В результате чего один из них жестоко убил другого.

В Днепре на дороге не разминулись два автомобиля, в результате чего один из них вылетел в кювет. После чего один из водителей подошел к другому и нанес ножевой удар.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, инцидент произошел на улице Сахарова в районе Самарского города. Там на дороге мужчина спровоцировал ДТП, в результате чего другой автомобиль влетел в кювет. После чего подозреваемый в аварийной ситуации вышел из своего авто, подошел к пострадавшему мужчине и нанес ему ножевые ранения. В результате 32-летний гражданин скончался на месте.

"Полицейские установили личность нападающего и место его нахождения. Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Синельниковского района. Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре в гараже подозреваемого в убийстве 13-летнего парня обнаружили еще и тело мужчины.

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