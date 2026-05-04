В Днепре мужчина стрелял в сотрудников ТЦК: есть травмированные
На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента с представителями ТЦК, который произошел в областном центре.
В понедельник, 4 мая, в Днепре мужчина стрелял в работников ТЦК и СП. В результате инцидента есть травмированные.
Об этом сообщила полиция города Днепра.
По данным правоохранителей, стрельба произошла во время мер оповещения:
"Местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. В результате происшествия травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки".
На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решается вопрос о правовой квалификации события.
В Ровенской области военные ТЦК избили 16-летнего мотоциклиста. Парень попал в больницу с травмами головы, полученными из-за ударов металлической палкой. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.
30 апреля в смертельной аварии в Черкасской области погибли двое работников ТЦК и СП Звенигородского района. Кроме того, травмы получили еще один военнослужащий и гражданский. Пострадавшие получили травмы разных степеней тяжести.
В поселке Ратное на Волыни работники ТЦК заехали на бусе во двор. Они насильно втащили людей в автомобиль и задержали троих мужчин. При этом в ТЦК объяснили, что граждане пытались сбежать от группы оповещения.