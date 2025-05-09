В Днепре мужчина убегал от мобилизации и попал под машину: что говорят в ТЦК

По словам пострадавшего, у него сломано бедро / © скриншот с видео

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В социальных сетях распространяется видео с комментарием мужчины о якобы избиении его военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП рассказали свою версию происходящего.

«Сообщаем: 1 мая 2025 года в районе Донецкого шоссе г. Днепр группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции проводила мероприятия по оповещению военнообязанных. Увидев, как группа выходит из автомобиля, двое двигавшихся по тротуару гражданских начали бежать. Один побежал вдоль дороги, другой — перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой. Водитель скрылся с места ДТП», — говорят в ТЦК.

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Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую.

«Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не отвечают действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности. Кроме того, установлено, что гражданин находится в розыске как нарушитель военного учета», — говорится в сообщении.

Национальная полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств. Руководство ТЦК и СП способствует расследованию.

В случае, если вы стали свидетелем правонарушений или конфликтных ситуаций, обращайтесь в правоохранительные органы или на горячую линию Командование Сухопутных войск ВС Украины по телефону: 0 800 301 937.

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«Призываем критически относиться к подобным видео, проверять источники информации и не распространять материалы, которые могут являться элементами враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического влияния», — отметили в ТЦК.

Напомним, во Львове мобилизовали мужчину, который застрял ногой в заборе.

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