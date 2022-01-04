В Днепре мужчина ударил прохожего ножом в шею: преступника отправили на 12 лет в тюрьму

В Днепре мужчина ударил прохожего ножом в шею: преступника отправили на 12 лет в тюрьму

В ходе судебных заседаний вину преступник признал частично.

В Днепре к 12 годам тюрьмы осудили мужчину, который ударил прохожего ножом в шею. Пострадавший чудом избежал смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснилось, происшествие случилось еще в июле 2021 года. Возле одного из магазинов города между двумя мужчина произошел конфликт, в результате которого один из них достал нож и ударил им местного жителя в шею.

Спасти пострадавшего удалось благодаря оказанной вовремя медицинской помощи. Подозреваемого в совершении преступления впоследствии задержали копы. В ходе судебных заседаний вино он свою признал частично.

“При публичном обвинении Центральной окружной прокуратуры города Днепра ранее судимый гражданин признан виновным в совершении покушения на убийство. Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра назначил ему наказание – 12 лет лишения свободы”, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Запорожье мужчине взрывом гранаты оторвало руку.

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