В Днепре мужчина умер после избиения в тюрьме: Лубинец обвинил Минюст в бездействии – что известно

В Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова 10 декабря скончался Сергей Троцько – осужденный, которого ранее избили из СИЗО.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, осужденного сначала избили, а затем не предоставили должного лечения.

"Это результат бездействия Министерства юстиции Украины и не реагирования на нарушение прав человека в местах несвободы", — подчеркнул он.

Как рассказал Лубинец, ранее во время посещения Софиевской исправительной колонии №45 группа НПМ (Национальный превентивный механизм – ред.) в составе работников Офиса Омбудсмана и общественности Сергея Троцкая обнаружили в неврологическом отделении Софиевской многопрофильной больницы №45.

Осужден Сергей Троцько после избиения в больнице / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Мужчина находился в тяжелом состоянии. С ним не удалось пообщаться – Сергей не мог говорить из-за состояния здоровья.

У больного была деформация костей черепа, нарушение речи, отсутствие зрения на один глаз. Омбудсман подчеркнул, что осужденный даже не мог сам за собой ухаживать и ходить.

В то же время медики не предоставили никакой информации о том, как мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом тоже не было никаких записей в медицинских документах.

"По факту нарушения прав человека мы открыли производство и направили сообщение в Национальную полицию Украины о внесении в ЕРДР сведений о возможном совершении уголовных правонарушений работниками Софиевской многопрофильной больницы. А именно относительно ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи, а также вероятной пытки или бесчеловечного или такого, что унижает достоинство видов обращения и наказания. И с тем, чтобы начали досудебное расследование", — рассказал Лубинец.

После этого Сергея Троцкого перевели на лечение в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, где мужчина впоследствии скончался.

"Сергей был осужден и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения! Поэтому эта ситуация нуждается в тщательном расследовании!", — подчеркнул омбудсмен.

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