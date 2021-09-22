В Днепре мужчина устроил в банке дебош и кинул в правоохранителей "гранату"

В Днепре мужчина устроил в банке дебош и кинул в правоохранителей "гранату"

Недовольного клиента банка задержали.

В Днепре мужчина устроил в банке конфликт, а когда приехали правоохранители, бросил в них "гранату".

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Отмечается, что в одно из финансовых учреждений Днепра на улице Яворницкого зашел мужчина. Он поконфликтовал с работниками банка, кричал на них и ругался матом. На место происшествия прибыли сотрудники охранной фирмы и пытались успокоить клиента, но не удалось.

Когда на вызов приехали полицейские, мужчина достал гранату, выдернул чеку и бросил ее на пол. Взрыв не произошел, поскольку боеприпас оказался муляжом.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчина задержан, на месте происшествия проводятся следственные действия.

Какие финансовые вопросы с банковским учреждением стали причиной такого поведения мужчины, не сообщается.

Напомним, что в Донецкой области мужчина "заказал" своего знакомого. Заказчик преступления выбрал орудие убийства — гранату. Он хотел, чтобы 59-летний мужчина погиб в собственном магазине, а если бы остался жив, то его должны были добить из пистолета.

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