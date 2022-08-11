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В Днепре мужчина в "костюме Адама" напал на женщину, подрался с копами и бросился под колеса скорой (видео)

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В Днепре мужчина в "костюме Адама" напал на женщину, подрался с копами и бросился под колеса скорой (видео)

В Днепре на улице "выловили" голого мужчину.

Он вел себя неадекватно, бросался на прохожих и устроил драку со стражами порядка.

Об этом сообщает "Х* Днепр".

В Днепре голый мужчина набросился на прохожую женщину. Благодаря неравнодушным прохожим женщину удалось "отбить".

В свою очередь мужчина не успокоился. Он выскочил на проезжую часть и бросилась под колеса скорой.

На место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей. Когда те прибыли на место, голый мужчина принялся с ними драться. Его скрутили и передали медикам.

Напомним, что по улицам Львова разгуливал голый 44-летний местный житель Павел К., которого на прошлой неделе четыре раза останавливали за рулем Toyota Land Cruiser в состоянии наркотического опьянения.

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