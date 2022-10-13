В Днепре мужчина в общежитии напал на 5-летнюю девочку и затащил ее в туалет

В Днепре задержали мужчину, который в общежитии напал на 5-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия.

В Днепре местный житель напал на 5-летнюю девочку, отвел ее в туалет и совершил по отношению к ней действия сексуального характера. Педофила уже задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, находившийся в одном из семейных общежитий города мужчина заметил 5-летнюю девочку, отвел ее в туалет, где впоследствии совершил в отношении нее развратные действия.

“Злоумышленника поймала с поличным мать девочки и вызвала правоохранителей. При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра сообщено о подозрении гражданину по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка — ч. 2 ст. 156 УК Украины. Решается вопрос по избрании подозреваемому меры пресечения – содержания под стражей”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области произошло масштабное ДТП. Там на дороге не разминулись легковушка и пассажирский автобус.

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