В Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции

Впоследствии правоохранители задержали 51-летнего вора. С собой у него нашли специальную металлическую отвертку, которой он взломал дверь.
В Днепре правоохранители задержали мародера, который во время комендантского часа проник в аптеку и украл препараты.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Героев в Соборном районе города. Вор повредил входную дверь и проник в помещение аптеки, откуда вынес препараты для потенции и витамины.
Впоследствии правоохранители задержали 51-летнего вора. С собой у него нашли специальную металлическую отвертку, которой он взломал дверь.
"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (“Кража”) УК Украины. Преступник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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