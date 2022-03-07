В Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции

В Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции

Впоследствии правоохранители задержали 51-летнего вора. С собой у него нашли специальную металлическую отвертку, которой он взломал дверь.

В Днепре правоохранители задержали мародера, который во время комендантского часа проник в аптеку и украл препараты.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Героев в Соборном районе города. Вор повредил входную дверь и проник в помещение аптеки, откуда вынес препараты для потенции и витамины.

Впоследствии правоохранители задержали 51-летнего вора. С собой у него нашли специальную металлическую отвертку, которой он взломал дверь.

"Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (“Кража”) УК Украины. Преступник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении. Продолжается следствие”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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