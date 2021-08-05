В Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил (фото)

Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В Днепре днем 5 августа мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом со ссылкой на Нацполицию области пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Поля — там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Личность потерпевшего установлена. А вот в причинах произошедшего пока разбираются правоохранители.
"Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета Днепровского районного управления полиции. Продолжается проверка. Устанавливаются все обстоятельства", — отметили в Национальной полиции области.
Напомним, что в Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании трех дочерей.