В Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил (фото)

В Днепре мужчина выпал из окна четвертого этажа и выжил (фото)

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Днепре днем 5 августа мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом со ссылкой на Нацполицию области пишет "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Поля — там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Личность потерпевшего установлена. А вот в причинах произошедшего пока разбираются правоохранители.

"Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета Днепровского районного управления полиции. Продолжается проверка. Устанавливаются все обстоятельства", — отметили в Национальной полиции области.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании трех дочерей.

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