В Днепре мужчина выпрыгнул из "бусика" во время движения и бегал окровавленный по дороге: что говорят в ТЦК

В ТЦК объяснили, что полиция задержала мужчину как нарушителя правил военного учета, однако пытался избежать ответственности.
Днепропетровский ОТЦК прокомментировал эмоциональное видео из Сети, на котором гражданский граждан бежит по проезжей части с разбитой головой.
В ТЦК объяснили, что 9 декабря 2024 г. этот военнообязанный был задержан полицией как нарушитель правил военного учета и вместе с военными РТЦК направлялся для составления протокола об административном правонарушении.
Также в военкомате утверждают, что у мужчины были характерные признаки алкогольного опьянения.
"Когда данный граждан услышал от военнослужащих, что его ожидает ответственность за нарушение правил военного учета и правовой нигилизм, он пытался сначала взломать дверь и выпрыгнуть на полном ходу. Поскольку дверь открыть у данного гражданина не получилось, он выбил окно автомобиля и начал на ходу вылезать на проезжую часть. Из-за своих неадекватных действий данный гражданин получил многочисленные порезы головы, рук, одежды об стекло", – говорится в сообщении.
В настоящее время гражданин объявлен в розыск в правоохранительные органы, отметили в ТЦК.
Ранее сообщалось, что в Виннице военнослужащего ТЦК подозревают в нанесении телесных повреждений гражданину.
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