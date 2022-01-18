В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк (фото)

Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.
В Днепре в центре города мужчина вышел из автомобиля и провалился в трехметровый люк.
Об этом пользователи написали в социальных сетях.
Как выяснилось, происшествие случилось на улице Старокозацкой. Там водитель службы такси остановился на парковке, чтобы высадить пассажира. Клиент открыл дверь автомобиля и как только вышел на улицу — провалился в трехметровый люк, который не был закрыт.
Пострадал ли гражданин, пока неизвестно.
Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.
- Нужно смотреть, куда выходишь.
- Интересно, что крышка люка лежит на дне колодца.
- Стараюсь смотреть, где мы остановились, прежде чем открыть дверь. Таксист может не обратить внимания, откроешь дверь и упрешься.
Напомним, что в Днепре из-за непогоды автомобилистов просят не выезжать из дома.
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