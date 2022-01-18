Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк (фото)

Фото із соцмереж

Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.

В Днепре в центре города мужчина вышел из автомобиля и провалился в трехметровый люк.

Об этом пользователи написали в социальных сетях.

Как выяснилось, происшествие случилось на улице Старокозацкой. Там водитель службы такси остановился на парковке, чтобы высадить пассажира. Клиент открыл дверь автомобиля и как только вышел на улицу — провалился в трехметровый люк, который не был закрыт.

Пострадал ли гражданин, пока неизвестно.

©

Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.

  • Нужно смотреть, куда выходишь.
  • Интересно, что крышка люка лежит на дне колодца.
  • Стараюсь смотреть, где мы остановились, прежде чем открыть дверь. Таксист может не обратить внимания, откроешь дверь и упрешься.

Напомним, что в Днепре из-за непогоды автомобилистов просят не выезжать из дома.

Читайте также:

Результаты ужасной трощи в Харькове, где погибли родители, а малыши до сих пор остаются в больнице

Результаты ужасной трощи в Харькове, где погибли родители, а малыши до сих пор остаются в больнице
Следующая публикация