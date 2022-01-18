В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк (фото)

В Днепре мужчина вышел из такси и провалился в трехметровый люк (фото)

Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.

В Днепре в центре города мужчина вышел из автомобиля и провалился в трехметровый люк.

Об этом пользователи написали в социальных сетях.

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Как выяснилось, происшествие случилось на улице Старокозацкой. Там водитель службы такси остановился на парковке, чтобы высадить пассажира. Клиент открыл дверь автомобиля и как только вышел на улицу — провалился в трехметровый люк, который не был закрыт.

Пострадал ли гражданин, пока неизвестно.

Пользователи Сети возмутились инцидентом и посоветовали горожанам быть внимательнее.

Нужно смотреть, куда выходишь.

Интересно, что крышка люка лежит на дне колодца.

Стараюсь смотреть, где мы остановились, прежде чем открыть дверь. Таксист может не обратить внимания, откроешь дверь и упрешься.

Напомним, что в Днепре из-за непогоды автомобилистов просят не выезжать из дома.

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