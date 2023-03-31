Убийство 4-летнего мальчика в Днепре: полиция задержала сожителя матери (фото)

Мужчина нанес 4-летнему мальчику несколько ударов в живот и по телу, от которых ребенок умер.

Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В сообщении указывается, что сожитель матери нанес 4-летнему мальчику несколько ударов в живот и по телу. От полученных травм ребенок скончался.

"30 марта полицейские получили сообщение о смерти 4-летнего ребенка в одном из домов в Новокодаком районе города Днепра. Во время осмотра на теле мальчика были обнаружены телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудники отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции выяснили, что к гибели ребенка причастен сожитель матери. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

31 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре скончался 4-летний мальчик на улице Айдаровский в Таромском. Смерть ребенка констатировали приехавшие на вызов медики скорой.

Кроме того, мы информировали, что СБУ в Днепре обезвредила банду, похищавшую людей. В состав группировки входило 10 человек, часть из которых уже ранее была осуждена.

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