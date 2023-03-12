В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына

Житель Днепра поссорился с женой и задушил ее одеялом на глазах у 6-летнего ребенка.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Ночью в переулке Косинскоме заметили маленького мальчика, который гулял без взрослых во время комендантского часа. На место вызвали полицию. Мальчик рассказал правоохранителям, что во время ужина его отец поругался с мамой и задушил ее одеялом.

Полицейские прошли во двор дома, где проживает семья мальчика, и установили, что мужчина все еще находился в доме. Они дали команду, чтобы тот вышел во двор. Мужчина находился в неадекватном состоянии и сначала не отреагировал, однако со временем согласился.

Злоумышленник был задержан с применением физической силы и наручников. Правоохранители осмотрели дом и обнаружили на полу в спальне тело матери мальчика.

На место вызвали следственно-оперативную группу, судмедэксперты и ювенальную превенцию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства.

Напомним, в Одесской области мужчина во время застолья убил жену, а затем спокойно лег спать.

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