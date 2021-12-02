В Днепре мужчина закрылся в комнате и выстрелил себе в грудь из помпового ружья

В Днепре мужчина закрылся в комнате и выстрелил себе в грудь из помпового ружья

Тело гражданина нашел его друг.

В Днепре мужчина выстрелил себе в грудь из помпового ружья. От ранения пострадавший скончался.

Об этом пишут в телеграмм-группе "Днепр оперативный".

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Как стало известно, происшествие случилось в одном из домов, который находится в переулке Кальмиусский. В помещении находилось несколько человек. Один из них зашел в комнату, взял помповое ружье и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения 48-летний местный житель скончался на месте.

Что стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня.

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