В Днепре мужчина закрылся в комнате и выстрелил себе в грудь из помпового ружья

Тело гражданина нашел его друг.
В Днепре мужчина выстрелил себе в грудь из помпового ружья. От ранения пострадавший скончался.
Об этом пишут в телеграмм-группе "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось в одном из домов, который находится в переулке Кальмиусский. В помещении находилось несколько человек. Один из них зашел в комнату, взял помповое ружье и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения 48-летний местный житель скончался на месте.
Что стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня.
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