В Днепре мужчина зарезал подростка на детской площадке

Злоумышленник выслушал приговор — он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Мужчина задержан

Мужчина задержан / © Getty Images

На детской площадке в Днепре мужчина напал на подростков и смертельно ранил одного из них. Парень скончался в больнице.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и усилил наказание мужчине, убившему подростка по хулиганским мотивам. Он приговорен к 15 годам лишения свободы (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил 12 лет заключения, однако прокуратура оспорила приговор. Апелляционный суд согласился с доводами прокуроров и ужесточил наказание.

Напомним, в Одесской области задержан 24-летний молодой человек, который убил женщину. После преступления он спрятал тело жертвы.

