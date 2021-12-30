В Днепре мужчина зарезал женщину за отказ заниматься с ним сексом: его отправили в тюрьму на 14 лет

В Днепре мужчина зарезал женщину за отказ заниматься с ним сексом: его отправили в тюрьму на 14 лет

Свою вину злоумышленник не признал.

В Днепре мужчина пришел домой к своей знакомой, попытался заняться с ней сексом, а когда та отказала, жестоко ее убил. За это его приговорили к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, происшествие случилось еще в январе 2020 года. Мужчина пришел домой к знакомой и вступил с ней в интимную связь. Через время гражданин предложил приятельнице продлить интимные связи, однако она отказала. Ее гостя это так разозлило, что он выхватил нож и ударил им женщину в шею. От полученного ранения пострадавшая скончалась.

"Вину злоумышленник не признал, однако она полностью доказана стороной обвинения. При публичном обвинении Левобережной окружной прокуратуры города Днепра гражданин признан виновным в убийстве человека. Индустриальный районный суд Днепропетровска (название не декоммунизировали, — ред.) назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы", — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Тернопольской области мама попала в суд из-за сына, употреблявшего алкоголь в центре города.

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