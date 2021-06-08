В Днепре мужчина застрял в трубе котельной и просидел там пять суток (фото)

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из трубы.

В Днепре мужчина залез в технологическое помещение котельной, где застрял в трубе и не мог оттуда выбраться пять дней. Освобождали его бойцы ГСЧС.

Об этом сообщают спасатели.

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Информация о мужчине поступила в ГСЧС вечером 7 июня. Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что в технологическое помещение котельной, расположенного на уровне третьего этажа, 55-летний пострадавший попал самостоятельно. Там он пробыл около 5 суток.

Доставали мужчину веревкой и с помощью снаряжения. Его спустили до уровня первого этажа и передали работникам экстренной медицинской помощи.

В результате пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2. Ему поставили предварительный диагноз "истощение".

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К оказанию помощи привлекалось три спасателя и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в селе Вознесенское, что в Черкасской области, 62-летняя женщина попала в колодец. Выяснилось, что она забралась туда по собственной воле после просмотра новостей.

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