В Днепре мужчина застрял в трубе котельной и просидел там пять суток (фото)

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из трубы.
В Днепре мужчина залез в технологическое помещение котельной, где застрял в трубе и не мог оттуда выбраться пять дней. Освобождали его бойцы ГСЧС.
Об этом сообщают спасатели.
Информация о мужчине поступила в ГСЧС вечером 7 июня. Спасатели, прибывшие на место вызова, установили, что в технологическое помещение котельной, расположенного на уровне третьего этажа, 55-летний пострадавший попал самостоятельно. Там он пробыл около 5 суток.
Доставали мужчину веревкой и с помощью снаряжения. Его спустили до уровня первого этажа и передали работникам экстренной медицинской помощи.
В результате пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2. Ему поставили предварительный диагноз "истощение".
К оказанию помощи привлекалось три спасателя и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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