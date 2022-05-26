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В Днепре мужчине посреди улицы отрезали нос и выбросили его в мусор

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В Днепре мужчине посреди улицы отрезали нос и выбросили его в мусор

Фото: Карина Бондаренко

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, его ищут правоохранители.

В Днепре 26 мая неизвестный напал на мужчину с ножом и отрезал ему нос. Происшествие произошло на жилом массиве "Победа".

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Пострадавшего с окровавленным лицом госпитализировали в городскую больницу.

Во время обследования территории полицейские обнаружили нос в одном из мусорных баков. Нападающий попал на камеры видеонаблюдения. Судя по записям, мужчина был вместе с женщиной. Их ищут правоохранители.

Напомним, в Днепре мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону пятиэтажного дома. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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