В Днепре мужчины напали на полицейского и отобрали его табельное оружие

В Днепре 1 сентября двое мужчин напали на полицейского, избили его и отобрали табельное оружие.

В Днепре двое мужчин напали на полицейского. Они нанесли ему телесные повреждения и отобрали оружие.

Об этом со ссылкой на ГУНП области пишет "Информатор".

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Как стало известно, инцидент произошел в Индустриальном районе. Там двое мужчин напали на 45-летнего полицейского. Они избили его и отобрали табельное оружие. Однако впоследствии злоумышленников задержали. Ими оказались двое местных жителей 45 и 52 лет.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 262 (“похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов”) УК Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по нанесению телесных повреждений.

Напомним, что Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией.

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