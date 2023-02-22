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В Днепре на балконе квартиры жило более сотни летучих мышей (фото)

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В Днепре на балконе квартиры жило более сотни летучих мышей (фото)

Летучих мышей отловили и передали волонтерам.

В Днепре на балконе квартиры под утеплителем обнаружили целую стаю летучих мышей. Это 140 птиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Службу спасения "10" поступило сообщение, что на балконе квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Большая Деевская Новокодацкого района г. Днепр, поселились летучие мыши. Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, которая выполнила демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных", – сказано в сообщении.

После того как спасатели прибыли, они обнаружили в помещении целую стаю летучих мышей. Специалисты отловили 140 летучих мышей. Их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

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Напомним, у летучих мышей из Лаоса нашли три новых вида коронавирусов.

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Дата публикации
Просмотры
244
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