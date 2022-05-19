В Днепре на дороге столкнулись две легковушки: одна из них перевернулась на крышу, есть пострадавшие

В Днепре днем 19 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге не разминулись две легковушки. В результате чего пострадали два человека.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, ДТП произошло на перекрестке улиц Космонавта Волкова и Евгения Маланюка. Там столкнулись автомобили Skoda и ЗАЗ. По словам водителя легковушки Skoda, когда он двигался на небольшой скорости, в него врезался водитель "ЗАЗа", который ехал по улице Евгения Маланюка.
В результате чего автомобиль перевернулся на крышу. Травмы получили водитель и пассажир "ЗАЗа". Их забрали в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители. Выясняются все детали ДТП.
Напомним, что на Прикарпатье авто с 5 людьми в салоне вылетело с моста. Мама и дочь погибли на месте.
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