В Днепре на голову 5-летнего ребенка из шкафа упал нож и застрял

В Днепре на голову 5-летнего ребенка из шкафа упал нож и застрял

Мальчика доставили в больницу, где прооперировали.

В Днепре 5-летний мальчик получил страшную травму, играя дома. На него со шкафа упал нож и застрял в голове.

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По это сообщает Відкритий.

В Днепропетровской областной детской больницы на Космической спасают 5-летнего ребенка на которого дома из шкафа вчера, 28 июля, упал кухонный нож.

Он застрял в ребенке в голове и мальчика оперативно транспортировали в медучреждение. Там ребенка прооперировали.

"К нам поступил мальчик 5 лет с глубоким ранением головы. Его оперативно прооперировали, получив кусок металла. Сейчас состояние малыша стабильное, его жизни ничего не угрожает", — рассказал директор областной детской больницы на Космической Алексей Власов.

Напомним, что 6-летний мальчик из Львовской области играл петардой, которая разорвалась у него в руке. Ребенку оторвало пальцы.

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