В Днепре на капоте Tesla провезли военного ТЦК: кем оказался водитель и говорят в военкомате

Водитель представился руководителем уклонистов, которых хотели задержать полиция вместе с ТЦК.

В Днепре военнообязанный наехал на работника ТЦК, а затем провез его на капоте автомобиля. Военнослужащий получил травмы, а на водителя открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Днепроперовский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что 10 марта во время уведомления ТЦК вместе с полицейскими обнаружила находящихся в розыске двух нарушителей военного учета.

"К месту происшествия подъехал автомобиль Tesla. Водитель, представившийся руководителем выявленных лиц, не имел при себе ни одного военно-учетного документа и начал вести себя агрессивно. Он приказал военнообязанным сесть в автомобиль, однако их остановили сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что водитель толкнул одного из военных, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения.

Пока он находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает. Пострадавшему военнослужащему предоставлена необходимая медицинская помощь.

В отношении правонарушителя зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

В Днепре водитель Tesla покатал сотрудника ТЦК на капоте

Ранее сообщалось, что в Хмельницком двое мужчин напали на работника ТЦК.

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