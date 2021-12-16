В Днепре на Новом мосту занесло легковушку: одного из пассажиров выбросило из авто, есть погибшие и пострадавшие (видео)

Транспортное средство перевернулось и врезалось крышей в разделитель.
В Днепре ночью 16 декабря произошло смертельное ДТП: на Новом мосту занесло автомобиль. В результате аварии погибла девушка.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около 01:45 на повороте на Центральный мост со стороны правого берега. Там водителя автомобиля Dacia занесло по дороге. Транспортное средство перевернулось и врезалось крышей в разделитель на пешеходной зоне.
В результате ДТП на месте погибла 19-летняя девушка, еще одна 18-летняя пассажирка пострадала — во время столкновения она выпала из авто. Травмы получил и 36-летний водитель легковушки — его из машины вырезали спасатели. Пострадавших госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в Днепре внедорожник врезался в пассажирский автобус. Шесть человек — в больнице.
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