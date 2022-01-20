В Днепре на ОLX выставили аттракционы из центрального городского парка: что можно купить и сколько стоит

В Днепре на ОLX выставили аттракционы из центрального городского парка: что можно купить и сколько стоит

Аттракционы сейчас стоят в парке им. Глобы, который в скором времени планируется реконструировать.

В Днепре на доску онлайн объявлений выставили аттракционы из парка им. Глобы. Приобрести желающие могут "Колесо обозрения", "Американские горки" и "Автодром".

Ответные объявления недавно появились на ОЛХ.

Пользователь Сергей Шевцов 23 декабря 2021 года разметил в сервисе три “готовых бизнеса”. “Автодром” желающим обойдется в более чем 850 тысяч гривен. Автор уверяет, что на него в комплекте идет вся техническая документация. К тому же окупаемость аттракциона — якобы три года.

Кроме того, приобрести можно и “Американские горки”. Стоимость — 1,7 млн гривен.

“Производитель Россия, завод “Мир”. 2000 года. Высота 10 метров, длина — 40 метров, ширина — 18 метров. Капитальный ремонт производился в 2019 году”, — отметил в публикации Сергей Шевцов.

За такую же стоимость можно купить прекрасный вид на город, который откроется с 25-метрового “Колеса обозрения”. Сама же конструкция, по словам продавца, разборная и транспортируемая.

11tv.dp.ua

Отметим, что аттракционы сейчас стоят в парке им. Глобы, который в скором времени планируется реконструировать. Сейчас процесс находится на стадии проектирования. Однако уже есть возможный вид будущей зоны отдыха.

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