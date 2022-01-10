В Днепре на пожаре заживо сгорел мужчина

В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
В Днепре утром 10 января произошел пожар в частном доме. В результате чего заживо сгорел мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось в частном доме на улице Ингульской в Амур-Нижнеднепровском районе. На месте спасатели установили, что огонь разгорелся внутри одноэтажного здания — горело домашнее имущество.
"Пожар локализован в 07:51 и ликвидирован в 08:25. Во время тушения возгорания в помещении пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1966 года рождения", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Днепропетровской области на ходу вспыхнул рейсовый автобус. Огонь вспыхнул в моторном отсеке.
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