В Днепре на СТО сгорели грузовой автомобиль и прицеп (фото)

Из-за чего произошел пожар, устанавливают правоохранители.
В Днепре ночью 3 ноября на станции технического обслуживания полностью сгорел грузовой автомобиль и прицеп.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось на улице Бориса Кротова в Шевченковском районе города. Уже на месте спасатели установили, что на территории СТО на временной остановке вспыхнул грузовик Renault. Огонь охватил кабину и прицеп.
“Огнем уничтожена кабина грузового автомобиля и поврежден прицеп на площадь 25 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 02:56 и ликвидирован в 03:20”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Из-за чего именно произошел пожар, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что на Ровенской области заживо сгорела незрячая женщина, которая хотела растопить печь.
Читайте также:
- В Кривом Роге мать перебегала с ребенком дорогу с оживленным движением и погибла.
- В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось.
- Среди задержанных в России украинских "шпионов" — отец с сыном.