В Днепре на СТО сгорели грузовой автомобиль и прицеп (фото)

В Днепре на СТО сгорели грузовой автомобиль и прицеп (фото)

Из-за чего произошел пожар, устанавливают правоохранители.

В Днепре ночью 3 ноября на станции технического обслуживания полностью сгорел грузовой автомобиль и прицеп.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Происшествие случилось на улице Бориса Кротова в Шевченковском районе города. Уже на месте спасатели установили, что на территории СТО на временной остановке вспыхнул грузовик Renault. Огонь охватил кабину и прицеп.

“Огнем уничтожена кабина грузового автомобиля и поврежден прицеп на площадь 25 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 02:56 и ликвидирован в 03:20”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Из-за чего именно произошел пожар, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что на Ровенской области заживо сгорела незрячая женщина, которая хотела растопить печь.

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