В Днепре на вокзале вводятся новые правила осмотра пассажиров

В Днепре на вокзале будет работать система досмотра пассажиров и их багажа. Аналогичные системы используются в аэропортах.

В Днепре с 15 октября на вокзале заработает система осмотра пассажиров и их багажа. В терминале установят рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Как стало известно, "Укрзализныця" масштабирует систему безопасности на железнодорожных вокзалах. Аналогичные системы уже работают на Киевском центральном вокзале и в Харькове.

“Пассажиры с проездными документами на поезда дальнего сообщения, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также провожающие и встречающие будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала. Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже рядом с пригородными кассами. Вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход к поездам через пешеходный мост будет перекрыт”, — рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

Там также добавили, что процедура проверки пассажиров займет не больше 15 минут.

Напомним, что в Украине ликвидировали еще четыре канала нелегального выезда мужчин за границу.

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