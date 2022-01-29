В Днепре на железнодорожном вокзале упала большая люстра

Никто из людей не пострадал.

На железнодорожном вокзале в Днепре упала и разбилась большая люстра. Работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а при ее поднятии оборвался трос и люстра шлепнулась на пол.

Это произошло в пятницу, 28 января, сообщили в "Укрзализныце".

"Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была огорожена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", — сообщили в компании и добавили, что "Вокзальная компания" Укрзализныци запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов".

Укрзализныця

Укрзализныця

"Хочу заверить всех пассажиров и посетителей вокзалов, что работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, объективно имеющего высокий износ. Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтами лифтово-эскалаторного хозяйства вокзалов. Главное — строгое соблюдение указаний работников вокзалов, особенно там, где ведутся ремонтные работы", — сказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

В компании констатируют, что "инфраструктура пассажирских перевозок, в частности вокзалов, уже много лет нуждается в обновлении, замене и вложении инвестиций. Срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению и поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от работников. Только с этого года, после вывода компании на прибыльную деятельность и с принятием программы "Большая стройка на Укрзализныце" план обновления инфраструктуры был принят. Он предусматривает значительное улучшение как подвижного оборудования, так и оборудования на вокзалах в течение 2022-2024 годов".

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