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В Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от выстрелов нацгвардейца

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В Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от выстрелов нацгвардейца

МВД

В городе длится второй день траура.

В субботу, 29 января, в Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от пуль нацгвардейца.

Церемония проходит во Дворце культуры "Машиностроителей", что на ул. Рабочей, 166.

Собралось до 200 человек, передает "Суспільне". Дежурит бригада врачей – для оказания медицинской помощи в случае необходимости родственникам погибших.

За пятью погибшими военнослужащими Нацгвардии прошла панихида. На нем присутствовали руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, родственники и друзья погибших.

"Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби", – сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

После панихиды глава МВД встретится с родными погибших.

© Сегодня
Сегодня
© МВД
МВД
© МВД
МВД
© МВД
МВД
© МВД
МВД

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