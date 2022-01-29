В Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от выстрелов нацгвардейца

В Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от выстрелов нацгвардейца

В городе длится второй день траура.

В субботу, 29 января, в Днепре продолжается церемония прощания с пятью погибшими от пуль нацгвардейца.

Церемония проходит во Дворце культуры "Машиностроителей", что на ул. Рабочей, 166.

Собралось до 200 человек, передает "Суспільне". Дежурит бригада врачей – для оказания медицинской помощи в случае необходимости родственникам погибших.

За пятью погибшими военнослужащими Нацгвардии прошла панихида. На нем присутствовали руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, родственники и друзья погибших.

"Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби", – сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

После панихиды глава МВД встретится с родными погибших.

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Напомним:

В Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

Из-за трагедии командующий Национальной гвардией Николай Балан подал в отставку. Руководство полка на время расследования также отстранено.

В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

28 января подозреваемому в расстреле 4 нацгвардейцев и гражданской женщины в Днепре 20-летнему Артемию Рябчуку избрали меру пресечения — 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Его будут держать в СИЗО, а не на гауптвахте.

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