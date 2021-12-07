В Днепре начали выдавать QR-браслеты для пожилых и больных людей

В Днепре начали выдавать QR-браслеты для пожилых и больных людей

Получить такой браслет можно в территориальных центрах соцзащиты.

Спасательные браслеты для пожилых и больных людей начали выдавать в Днепре.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 декабря.

Они содержат QR-код, в котором зашифрованы все данные для экстренной помощи. В частности, имя, возраст, хронические заболевания, группа крови, аллергические реакции и данные доверенного лица. Код могут сосканировать камерой телефона медики или даже прохожие, если человеку стало плохо.

Получить такой браслет бесплатно может любой желающий в территориальных центрах социальной защиты. Уже раздали 600 штук. Но по оценкам соцслужб и больниц, только в Днепре в таких браслетах нуждаются 15 тысяч человек. Прежде всего, это люди, страдающие эпилепсией, сердечно-сосудистыми болезнями и психическими расстройствами.