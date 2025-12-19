- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре напали на энергетиков: в дело вмешалась полиция
Полиция Днепра расследует нападение местных жителей на энергетиков.
В Днепре полиция проводит проверку по факту конфликта, где местные жители напали на энергетики.
Об этом пишет полиция города Днепра.
«На улице Академика Янгеля в городе Днепре произошел конфликт между местными жителями и представителями оперативно-выездной бригады „ЦЭК“. По предварительной информации, он связан с отключениями электроэнергии», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все происшествия. По результатам проверки правоохранители обещают предоставить правовую квалификацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напомним, что в Днепре в одном из микрорайонов люди напали на бригаду энергетиков, приехавших вручную отключать их дома.
Вчера, 18 декабря, в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.
Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.