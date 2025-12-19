В Днепре напали на энергетиков: в дело вмешалась полиция

В Днепре правоохранители проверяют факт нападения на энергетиков

В Днепре полиция проводит проверку по факту конфликта, где местные жители напали на энергетики.

Об этом пишет полиция города Днепра.

«На улице Академика Янгеля в городе Днепре произошел конфликт между местными жителями и представителями оперативно-выездной бригады „ЦЭК“. По предварительной информации, он связан с отключениями электроэнергии», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все происшествия. По результатам проверки правоохранители обещают предоставить правовую квалификацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, что в Днепре в одном из микрорайонов люди напали на бригаду энергетиков, приехавших вручную отключать их дома.

Вчера, 18 декабря, в Одессе люди перекрывали дорогу из-за отсутствия света.

Перед этим похожая история была под Киевом: в Крюковщине жители местного ЖК «Еврогород» перекрывали дорогу из-за отсутствия света.