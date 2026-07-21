В Днепре напали на волонтера и отобрали 11 тысяч долларов, собранных на ВСУ: что известно

В Днепре напали на волонтера и отобрали деньги / © Офис Генерального прокурора

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В Днепре трем участникам преступной группы объявили подозрение в разбойном нападении на местного волонтера. Двум из них дополнительно инкриминируется вымогание денег. Злоумышленники узнали, что у волонтера есть большая сумма денег на авто для ВСУ и решили напасть на него.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Днепре избили волонтера и отобрали деньги, собранные на ВСУ

Следствие установило, что злоумышленники узнали, что потерпевший имел деньги на покупку авто для ВСУ. Когда они прибыли в жилище волонтера, его силой вытащили на улицу и жестоко избили.

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После этого нападавшие проникли в квартиру мужчины, откуда украли 11 тысяч долларов, среди которых были и целевые деньги для военных, а также ювелирные изделия общей стоимостью около 100 тысяч гривен.

Как выяснили правоохранители, один из подозреваемых — многократно судимый житель Павлограда, имеющий связи в криминальных кругах.

Нападавшие не остановились на ограблении: в дальнейшем двое из них потребовали от потерпевшего дополнительные 10 тысяч долларов под предлогом вымышленного долга. Они систематически угрожали мужчине физической расправой в течение нескольких месяцев. Оперативники задержали одного из фигурантов прямо во время передачи денег.

В ходе расследования силовики провели восемь обысков в Днепре. Им удалось изъять телефоны, деньги и другие вещественные доказательства.

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Всем трем участникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой. Двум фигурантам дополнительно инкриминировали ч. 4 ст. 189 УК Украины — вымогательство.

Один из подозреваемых находится под стражей без права внесения залога, по другому рассмотрение ходатайства в суде продолжается. Третий участник сейчас содержится под стражей в рамках другого уголовного производства.

Нападения на ветеранов: последние новости

Напомним, полиция Черниговской области задержала по горячим следам двух жителей Менской общины, подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на 43-летнего ветерана ВСУ. 24 марта злоумышленники в балаклавах ворвались в квартиру пострадавшего в деревне Стольное, связали его скотчем, избили и, угрожая оружием, узнали пароль от мобильного телефона.

Забрав устройство, нападающие получили доступ к банковскому счету мужчины и сняли с него 270 тысяч гривен. Во время обысков у задержанных изъяли автомат АК-74, два пистолета, гранату с зажиганием, боеприпасы, балаклавы и похищенный телефон.

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Сейчас фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Продолжается следствие по ч. 4 ст. 187 УК Украины — разбой в условиях военного положения. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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