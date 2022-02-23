В Днепре нашли гараж набитый боеприпасами и огнестрельным оружием (фото)

В Днепре нашли гараж набитый боеприпасами и огнестрельным оружием (фото)

Откуда там оружие и сколько его - неизвестно.

В Днепре 23 февраля при демонтаже незаконных сооружений случайно был найден гараж, в котором было полно боеприпасов и огнестрельного оружия.

Об этом сообщил начальник инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслан Мороз.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе "Энергетик" на улице Осенней, 17.

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"На место обнаружения находки были оперативно вызваны органы Нацполиции", – рассказал Мороз.

Как видно на фото, боеприпасы лежали на полу, уложенные в коробки из почты. Огнестрельное оружие – спрятано в металлический шкаф.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском обороте оружия.

Фото: Руслан Мороз

Фото: Руслан Мороз

Фото: Руслан Мороз

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