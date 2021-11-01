В Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести

В Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести

С 2017 года несовершеннолетняя писала в соцсетях, что хочет совершить самоубийство.

В Днепре правоохранители и общественность разыскивали пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку. Она ушла из дома и перестала выходить на связь. Впоследствии ее тело обнаружили под одной из городских высоток.

Об этом пишет "Информатор".

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Как стало известно, 16-летняя девочка утром 31 октября ушла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. Поисками несовершеннолетней днем и ночью занимались полицейские и волонтеры.

Впоследствии ее тело обнаружили под одной из высоток на улице Космической. Предварительно, девушка совершили самоубийство. По словам волонтеров, несовершеннолетняя еще с 2017 года делала в социальных сетях публикации о том, что хочет свести счеты с жизнью.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

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