В Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести

С 2017 года несовершеннолетняя писала в соцсетях, что хочет совершить самоубийство.
В Днепре правоохранители и общественность разыскивали пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку. Она ушла из дома и перестала выходить на связь. Впоследствии ее тело обнаружили под одной из городских высоток.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, 16-летняя девочка утром 31 октября ушла из дома и перестала выходить на связь с родными и близкими. Поисками несовершеннолетней днем и ночью занимались полицейские и волонтеры.
Впоследствии ее тело обнаружили под одной из высоток на улице Космической. Предварительно, девушка совершили самоубийство. По словам волонтеров, несовершеннолетняя еще с 2017 года делала в социальных сетях публикации о том, что хочет свести счеты с жизнью.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.
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