В Днепре нашли памятку эпохи энеолита в форме пениса: на ней жарили шашлыки (фото)

В Днепре обнаружили стеллу эпохи энеолита, которую местные использовали для жарки шашлыков. Это произошло после того, как в Запорожье археологи обнаружили артефакт, которому более 5000 лет.

Стелла, которой около пяти тысяч лет, была найдена в одном из днепровских лесов, сообщает Суспильне.

По словам сотрудника Днепропетровского музея имени Яворницкого Ярослава Гураля, ее форма напоминает человеческую фигуру или имеет черты фаллического символа.

Памятка датирована третьим тысячелетием до нашей эры. Исполняющий обязанности директора музея Александр Старик рассказал, что ее раскопали, но из-за большого веса пока что не смогли перевезти.

"По форме оно вообще напоминает, как бы, человека, но есть и формы фаллические, каждый видит по мере своей испорченности", — сказал Гураль.

В Днепре нашли памятку эпохи энеолита / Фото: suspilne.media

Каменную стелу случайно обнаружил археолог Дмитрий Филимонов во время прогулки по лесу. Она была частично укрыта под землей, и лишь небольшой фрагмент виднелся на поверхности. "Она была под землей, только краешек выглядел небольшой. Этого было достаточно, чтобы понять, что это давняя вещь. На ней местные жители шашлыки жарили", — поделился археолог.

В Днепре нашли памятку эпохи энеолита / Фото: suspilne.media

Как пояснил директор музея Александр Старик, такие стелы были связаны с погребальными обрядами и имели культовое значение для старых жителей. Обычно они обладают антропоморфными чертами и служили важной частью духовной жизни эпохи энеолита.

Сейчас планируется транспортировать стелу для дальнейшего хранения и изучения.

Напомним, ученые обнаружили по следам Иисуса артефакт, открывающий новую эру истории. Археологи обнаружили два утраченных поселения древнего Рима, что свидетельствует о более широком распространении контроля империи, чем считалось ранее.

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