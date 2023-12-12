В Днепре не работает система оповещения о тревоге: что делать

В городском совете назвали несколько вариантов, как можно будет узнать о тревоге в случае ее объявления.

В результате хакерской атаки на "Киевстар" в Днепре 12 декабря не работает система оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

"Из-за хакерской атаки на мобильного оператора "Киевстар" в Днепре не работает местная система центрального оповещения воздушной тревоги", – говорится в заявлении мэрии.

О тревоге в Днепре и о том, когда нужно пройти в укрытие, можно узнать в официальном телеграм-канале "Сирена. Днепр". Также соответствующая информация появляется в вайбер-сообществе.

Кроме того, о воздушной тревоге в Днепре объявляют по радио "Байрактар", "Хит-ФМ" и телеканалу "ДНІПРОTV".

Сбой в работе "Киевстар" – что известно

В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой 12 декабря в результате мощной хакерской атаки. Сроки возобновления сервисов окончательно непонятны.

В результате атаки на "Киевстар" в Сумской области не работает система оповещения о воздушной тревоге.

В то же время, в Киеве сделали заявление, что сбой в работе "Киевстара" не влияет на работу системы оповещения о тревоге в столице.

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