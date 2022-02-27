В Днепре не слышно сигнала тревоги: людей информируют через Telegram и Viber

Во многих районах звук не слышно вообще даже на улице.
В Днепре горожан информируют о тревоге с помощью Telegram и Viber из-за плохой работы системы оповещения.
Об этом 27 февраля сообщил мэр города Борис Филатов.
Проблема была обнаружена, когда в Днепре прозвучала первая тревога с начала российского вторжения. К сожалению, многие районы ее не услышали вовсе или услышали плохо. В Сети о первой тревоге местные власти также не проинформировали.
По словам Филатова, это по ряду причин технического характера. Мэр говорит, что часто звук не слышно, потому что окна металлопластиковые, а не деревянные. Кроме того, якобы с 70-х годов прошлого века очень изменились условия застройки Днепра.
Однако горожане жалуются в Сети - сирену не было слышно даже на улице во многих районах.
Для оперативного информирования о тревоге местные власти создали официальные каналы "Сирена" в Вайбере и Телеграме.
"Также будут дублировать сигнал сирены радио "Информатор" и местные телеканалы: "Днепр ТВ", "11 канал" и "34 канал". Пожалуйста, держите радио и ТВ все время включенными", — написал Филатов.
Напомним, что жители Днепра готовы защищать свой город с коктейлями Молотова. Для этого они собрали немало ящиков со стеклянными бутылками.
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