В Днепре неизвестные хотели поджечь дверь квартиры, в которой живет мужчина с арсеналом оружия

В Днепре неизвестные хотели поджечь дверь квартиры, в которой живет мужчина с арсеналом оружия

На место приехали спасатели и патрульные полицейские.

В Днепре мужчина вызвал полицию, потому что кто-то пытался поджечь его дверь. Впоследствии у него дома обнаружили арсенал оружия. "Под матрасом" он хранил пистолеты и винтовку, разнообразные ножи и японский меч танто.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из домов, размещенных на улице Гули Королевой. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные хотят поджечь дверь его квартиры. На место приехали спасатели и патрульные полицейские.

Когда стражи порядка позвонили в квартиру мужчины, он открыл им дверь вооружившись при этом ножом и мечом. Копы попросили его положить оружие, а когда он это сделал — надели на него наручники.

"Полицейские спросили у мужчины, можно ли осмотреть его жилье. Он разрешил. Зайдя внутрь, стражи порядка заметили на столе предметы, похожие на холодное оружие, а также четыре предмета, похожие на пистолеты, винтовку и биту. Мужчина объяснил инспекторам, что коллекционирует указанные вещи. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

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