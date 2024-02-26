В Днепре неизвестные порезали государственные флаги на Аллее почета – фото

Вандалы порезали государственные флаги и баннер на Аллее почета в центре Днепра.

В Днепре, напротив здания городского совета, в ночь на 26 февраля неизвестные порезали государственные флаги и баннер на Аллее почета – мемориальном комплексе, созданном общественностью в честь погибших украинских военнослужащих.

Об этом "Радио Свобода" рассказала одна из инициаторов создания аллеи, военная медик Елена Мосийчук.

По ее словам, это уже третий акт вандализма на аллее, созданной месяц назад. 13 февраля из нее похитили баннер, а 17 февраля – исчезли флаги.

"Мы создали эту аллею перед горсоветом в надежде на то, что там есть восемь камер наблюдения и что горсовет поможет в защите. Это уже третий акт вандализма — сегодня были порезаны большие флаги, а это уже — наруга над государственной символики. Порезанный баннер. Мы обратились в полицию и СБУ. Это статья, и там есть доказательства", — рассказала Мосийчук.

В Днепре порезали государственные флаги и баннер на Аллее почета / Фото: Радио Свобода

Общественность Днепра планирует еще раз восстановить аллею собственными силами. В областной полиции журналистам сообщили, что зафиксировали факт надругательства.

Напомним, в Киеве вандалы уничтожили дуб в память о погибшем Романе Ратушном (фото).

Читайте также ведущие новости дня: