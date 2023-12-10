В Днепре неизвестные сожгли мемориал памяти погибших от ракетного удара по многоэтажке

В Днепре, 10 декабря, неизвестные совершили вандализм. На жилом массиве Победа подожгли мемориал, посвященный памяти о погибших от ракетного удара РФ по многоэтажке 14 января 2023 года.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Там на остановке общественного транспорта напротив многоэтажки на Набережной Победы, 118 в Днепре, которую в прошлом году разрушила российская ракета, люди покидали игрушки и цветы в память о погибших и пропавших без вести городе.

"Просто ужас. Те, кто это сделал, должны понести наказание за этот вандализм", — написал Гончаренко.

В Днепре неизвестные подожгли народный мемориал

В Днепре неизвестные подожгли народный мемориал

Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре

Напомним, российские войска нанесли удар по многоэтажке Днепра ракетой типа Х-22. Назначение этой ракеты – уничтожение авианосных групп в море.

После атаки в Днепре разрушены 72 квартиры. В них было прописано 100-200 человек. Именно на такое количество ориентируются спасатели, разбирая на месте завалы.

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