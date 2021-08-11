В Днепре неизвестные вывезли из супермаркета на тележке банковский терминал

В Днепре неизвестные вывезли из супермаркета на тележке банковский терминал

Грабителей разыскивают правоохранители.

В Днепре неизвестные зашли в один из городских супермаркетов, взяли тележку, погрузили на нее банковский терминал и скрылись с ним в неизвестном направлении.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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Как стало известно, происшествие случилось в супермаркете, расположенном на улице Юрия Кондратюка. О происшествии в полицию сообщил охранник магазина. Копам он рассказал, что грабители зашли в супермаркет в черной одежде и в медицинских масках. Они подошли к терминалу, погрузили его на тележку, а затем — в микроавтобус Volkswagen. После чего скрылись во дворах на жилмассиве Покровский.

На место инцидента прибыли полицейские и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

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